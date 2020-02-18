Культура

В сети появилась «Михайловская пушкиниана», посвященная истории и нашим дням мемориальных парков

Силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в свет вышел очередной, уже 77-й, выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, новый сборник включает в себя материалы научно-практических конференций, посвященных истории и современному бытованию исторических садов и парков. Это те чтения, которые проводили в Пушкинском Заповеднике в 2017-2019 годах, в их числе - научно-практическая конференция «Аптекарский огород в контексте современного садово-паркового искусства», которая состоялась в апреле прошлого года.



На первой странице обложки нового сборника -

гравюра Валентина Васильева «Март» из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В заглавие книги вынесены слова Валентины Агальцовой - выдающегося российского ученого-парковеда, ландшафтного архитектора, реставратора, крупнейшего отечественного специалиста по возрождению старинных парков в русских дворянских усадьбах, лауреата Государственной премии Российской Федерации за восстановление усадебных парков Пушкинского Заповедника. Это цитата из ее выступления на Ученом совете музея в 1995 году, когда специалисты разных профилей обсуждали вопросы о первоочередных работах в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское». Тогда Валентина Агальцова, отметив естественное для музейщиков «…наличие психологического барьера - боязнь изменения вида парковых территорий», поставила вопрос не о реставрации, а о реконструкции парков: «Надо стремиться к рациональной мемориальности, развитие природы остановить нельзя».

Среди авторов нового сборника - работники музейных «зеленых служб», историки культуры, художники-дизайнеры, ландшафтные архитекторы и паркоустроители, ученые ботаники и географы, преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, специалисты госучреждений и структур, курирующих работу по сохранению исторического природного наследия из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Пушкинских Гор, а также из Эстонской Республики (парк Кадриорг, Таллинн).

Материалы сборника «Развитие природы остановить нельзя…» представляют интерес не только в силу того, что содержат много фактического, в том числе визуального материала из истории мемориальных садов и парков, но и обозначают наиболее актуальные проблемы работы с подобными объектами, а также лучший опыт их сохранения (в том числе и при содействии волонтеров) и использования. В музее искренне убеждены, что издание будет интересно не только специалистам - биологам, парковедам, искусствоведам, etc., но и широкому кругу людей, которым не безразлично природное и историко-культурное наследие России.

В музее также уточнили, что при относительно небольшом тираже «бумажной» книги (300 экземпляров) она будет доступна сколь угодно большому читателей, потому что электронная версия сборника размещена для ознакомления и свободного скачивания на официальном сайте «Михайловского».