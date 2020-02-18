Культура

Состоялось открытие Новоржевского краеведческого музея после длительного перерыва в работе

27 февраля Новоржевский краеведческий музей официально распахнул свои двери навстречу посетителям. Жители и гости города и района с удовольствием и надеждой переступили его порог, сообщает сайт Информационного туристского центра.

Гостей встретила заведующая музеем Марина Пахоменкова. Она рассказала о первых подготовленных в стенах музея выставках. Одна из них посвящена освобождению Новоржева от немецко-фашистских захватчиков. Вторая выставка — это живопись и графика сельской картинной галереи села Вехно, подаренная району еще в 1988 году ленинградскими художниками.

С открытием музея новоржевцев поздравили генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев, глава Новоржевского района Софья Пугачева, председатель районного собрания ветеранов войны и труда Владимир Егоров, заместитель председателя Собрания депутатов Новоржевского района Татьяна Николаева, депутат районного Собрания депутатов, руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» Елена Трошец, настоятель храма Преображения Господня села Вехно иерей Сергий Поковба, представители Пушкинского музея-заповедника.

Посетители посмотрели экспозиции, послушали увлекательный рассказ Марины Михайловны и пожелали музею процветания, новых экспонатов и благодарных зрителей.