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Культура

В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к встрече весны

01.03.2020 21:20|ПсковКомментариев: 0

Традиционно ярко провожали Масленицу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

«Масленичный разгуляй» в «Пушкинской деревне». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, праздничное фольклорное действо всегда привлекает туристов. Так, только в минувшую субботу на фольклорном празднике «Масленичный разгуляй» в музейном комплексе в деревне Бугрово на подворье у здешнего мельника побывало 66 человек, от мала до велика: группа, формировавшаяся в Санкт-Петербурге, а также индивидуальные посетители Пушкинского Заповедника из разных городов и посёлков России, в том числе, и местные жители.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Хорошего настроения гостям добавила красивая зимняя погода. Участники праздника также смогли по достоинству оценить и снежные скульптурные портреты героев произведений Пушкина, которые появились в эти дни в музейной крестьянской усадьбе.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что нынешние праздничные гулянья начались в «Михайловском» ещё до начала масленичной недели - провести программу «Не житьё, а масленица!» немного раньше положенного попросили гости из Латвии - большая группа в пятьдесят человек. Гостям из Прибалтики с погодой повезло меньше, но энтузиазма им это не убавило.

Туристы из Латвии осваивают народные игры, бытовавшие здесь ещё при «михайловском барине Ляксандре Сергэиче».

В «Михайловском» также напомнили, что в основу масленичного интерактивного действа, равно как и других фольклорных программ, традиционно берутся фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а ещё - лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального фольклора, воссозданные с музейной точностью. Сейчас музейщики заканчивают подготовку к новому приёму гостей, желающих приобщиться к народным «свычаям и обычаям»: уже через несколько дней, с 10 марта в музейном комплексе в Бугрово начнут «закликать тепло» - «играть» фольклорную программу «Ой, вясна красна, тепло летечко».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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