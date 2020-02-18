Культура

Международный конкурс «Волшебные звуки музыки» прошел в новом здании Себежской детской школы искусств

В последний день зимы, 29 февраля, Себежская детская школа искусств гостеприимно распахнула двери нового здания для участников VII Международного конкурса детского исполнительского творчества «Волшебные звуки музыки».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Себежской ДШИ Ольга Воробьева, на конкурс съехались 72 талантливых музыканта от 7 до 18 лет из 10 районных школ искусств и музыкальных школ Псковской области (Себеж, Идрица, Пустошка, Невель, Новосокольники, Кунья, Усвяты, Остров, Опочка, Псковский район), а также из Республики Беларусь (Россоны) и Латвийской Республики (Зилупе, Резекне).

Творчество юных музыкантов и их преподавателей оценивало компетентное жюри в составе: Татьяна Малашонок - председатель жюри, заведующая музыкальным отделением Себежской ДШИ, преподаватель по классу фортепиано и теории музыки; Вера Дорейко-Синкевич - директор Зилупской музыкально-художественной школы (Латвия), преподаватель по классу хорового пения; Екатерина Матюшенок - преподаватель по классу народных инструментов Зилупской музыкально-художественной школы (Латвия); Светлана Даутина - преподаватель по классу фортепиано Россонской детской школы искусств (Беларусь); Валентина Иванова - преподаватель по классу народных инструментов Россонской детской школы искусств (Беларусь).

Звучала музыка русских и зарубежных композиторов, которую исполняли на фортепиано, народных и духовых инструментах. Также ребята выступили в номинации «академический вокал». Несмотря на волнение и взрослых, и детей, все юные участники выглядели достойно. В этом году 4 участника набрали наивысший балл – 50 из 50-ти – и были награждены дипломами Гран-при. Это Никита Вахрушев (Себеж) – балалайка, Ольга Янкевич (Пустошка) – фортепиано, Михаил Барышников (Резекне, Латвия) – аккордеон и Дарья Шавченко (Россоны, Беларусь) – цимбалы.

Себежская детская школа искусств была представлена на конкурсе 12 участниками. В номинации «академический вокал» выступили: Анастасия Кривошеева (диплом лауреата II степени), Ольга Супонина и Екатерина Мотовилина (диплом лауреата III степени), Валерия Маслякова (диплом I степени и диплом самого юного участника конкурса) – преподаватель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова, концертмейстеры Татьяна Супонина и Елена Куценко.

В номинации «фортепиано» школу представили: Ксения Хасанова (диплом лауреата II степени) – преподаватель Татьяна Малашонок, Ангелина Егорова (диплом лауреата II степени) – преподаватель Ольга Дмитриева, Дарья Пузанова (диплом лауреата III степени) – преподаватель Ольга Воробьева.

В номинации «народные инструменты» выступили учащиеся класса преподавателя Владимира Дмитриева, концертмейстер Татьяна Супонина. Владислав Точилов (диплом лауреата I степени) – баян, Арсений Агатицкий (диплом лауреата II степени) – баян, Алина Балбышева (диплом лауреата II степени) – балалайка, Михаил Гришмановский (диплом лауреата III степени) – балалайка. И, как уже было сказано выше, Никита Вахрушев– балалайка – диплом Гран-при.

Всем участникам конкурса были вручены дипломы разных достоинств и кубки, а их преподавателям и директорам школ благодарности и памятные подарки.