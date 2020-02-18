Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Мужской концерт для женщин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Культура 18.02.2020 17:297 О том, как писатель Жан-Поль Сартр тайно побывал на Псковщине 02.03.2020 14:130 На премьерный показ фильма о Мелетово и встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой приглашают завтра псковичей 02.03.2020 14:040 Руководители Пушкинского заповедника и ряда белорусских музеев скоординировали планы дальнейшего сотрудничества 02.03.2020 12:300 Международный конкурс «Волшебные звуки музыки» прошел в новом здании Себежской детской школы искусств 01.03.2020 21:200 В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к встрече весны 01.03.2020 18:530 Состоялось открытие Новоржевского краеведческого музея после длительного перерыва в работе
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0111 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3117 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область 29.02.2020 10:295 Водитель ВАЗа насмерть сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

На премьерный показ фильма о Мелетово и встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой приглашают завтра псковичей

02.03.2020 14:13|ПсковКомментариев: 0

3 марта в 16.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой. В рамках встречи состоится премьерный показ документального фильма, снятого по итогам выставки «Мелётово. Время решений» во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря.

В центре экспозиции — впервые представленные широкому зрителю копии-реконструкции мелётовских росписей, выполненные художником-реставратором Центра имени Грабаря Адольфом Овчинниковым. В 1960-е годы цветные копии, исполненные в натуральную величину, привлекли внимание Министерства культуры и послужили стимулом для выделения финансирования на первую научную реставрацию памятника. В нынешней экспозиции их дополняют фотографии и архивные материалы. Мультимедийное сопровождение знакомит зрителя с православным храмом как культурным феноменом, его основными составными частями и особенностями иконографии. В сущности, эта выставка, и по её итогам круглый стол, это отчаянная попытка реставраторов привлечь внимание к драматической ситуации, в которой оказался уникальный музейный памятник федерального значения Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XV век) в селе Мелётово, что под Псковом.

Выставка в Центре имени Грабаря воссоздает пространство церкви Успения Богоматери в селе Мелётове — эталонного памятника псковской архитектуры и живописи середины XV века. Выполненные в 1465 году росписи уникальны по своим художественным качествам и иконографии: ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

В перспективе мелётовский комплекс может стать эталонным примером памятника, на котором были бы опробованы и внедрены механизмы реализации программы по сохранению культурного наследия.

В ходе круглого стола были обозначены наиболее острые проблемы храмового комплекса в Мелётово и намечены некоторые из возможных путей их решения.

Встреча пройдет в Проектном офисе «Команды 2018» (ул. Некрасова, 19).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 38 человек
02.03.2020, 15:340 В автобусе №152 Остров - Псков введены льготы для пассажиров 02.03.2020, 15:160 Росгвардейцы задержали злоумышленницу, похитившую два мобильных телефона у великолучанки 02.03.2020, 15:110 Двухмесячный ребенок доставлен в больницу после пожара на Ольгинской набережной в Пскове 02.03.2020, 14:580 Интерактив: Боимся, что наш дом уплывет куда-нибудь
02.03.2020, 14:470 Аукцион на реконструкцию здания полиции в Острове признан несостоявшимся 02.03.2020, 14:460 Рособрнадзор планирует использовать нейросети для выявления нарушений на ЕГЭ 02.03.2020, 14:390 Автомобили повышенной проходимости получат 9 лесничеств Псковской области 02.03.2020, 14:300 До 5 мая можно стать участником праймериз «Единой России» в Псковской области
02.03.2020, 14:180 Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя семья в Великой Отечественной войне» 02.03.2020, 14:130 На премьерный показ фильма о Мелетово и встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой приглашают завтра псковичей 02.03.2020, 14:120 У россиянина подтвердился коронавирус 02.03.2020, 14:080 Фотофакт: Арт-объект «Провал»
02.03.2020, 14:050 Электроинструмены и бытовую технику на 30 тысяч рублей похитили злоумышленники из частного дома в Ваулино 02.03.2020, 14:040 Руководители Пушкинского заповедника и ряда белорусских музеев скоординировали планы дальнейшего сотрудничества 02.03.2020, 14:001 Устройством освещения на четырех автодорогах займутся в Псковской области 02.03.2020, 13:440 Минтруд: Востребованность льготной ипотеки для семей с детьми вдвое превысила прогнозы
02.03.2020, 13:360 Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145% 02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 02.03.2020, 13:200 Мошенник под предлогом аренды комнаты завладел деньгами великолучанки 02.03.2020, 13:170 Техники конструктивной критики освоили активисты профсоюза работников здравоохранения на тренинге в «Алоли»
02.03.2020, 13:110 В Псковской области разработаны мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП 02.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.03.2020, 13:030 Рабочий упал с высоты на стройке в Борисовичах 02.03.2020, 13:020 У захоронения легендарных десантников 6-й роты в Пскове прошёл траурный митинг
02.03.2020, 12:570 Где в Пскове можно получить займ на Яндекс.Деньги? 02.03.2020, 12:510 Нарушителей госграницы в Печорском районе приговорили к условному сроку 02.03.2020, 12:310 Дмитрий Шахов направил в областное Собрание депутатов предложения по совершенствованию ряда законов 02.03.2020, 12:300 Международный конкурс «Волшебные звуки музыки» прошел в новом здании Себежской детской школы искусств
02.03.2020, 12:151 ПЛН-ТВ: Конфликты учителей и учеников - кто виноват и что делать? 02.03.2020, 12:050 4 марта в Пскове пройдет ярмарка вакансий 02.03.2020, 12:000 В Псковском районе женщина незаконно зарегистрировала девять граждан Таджикистана в своем доме 02.03.2020, 11:563 Фотофакт: Машины продолжают ездить в Корытовский лесопарк
02.03.2020, 11:540 Дети нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходам в Новосокольниках 02.03.2020, 11:431 Четыре озера в Великолукской районе могут стать памятниками природы регионального значения 02.03.2020, 11:391 Из-за подозрительной коробки из школы в Великих Луках эвакуировали детей и учителей 02.03.2020, 11:320 Злоупотребляющего алкоголем псковича разыскивает полиция
02.03.2020, 11:200 Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию 02.03.2020, 11:120 Более 2,5 тысяч псковских работодателей представили сведения для электронных трудовых книжек 02.03.2020, 11:030 «Постскриптум»: Итоги визита Путина в Псков и ход реализации нацпроектов 02.03.2020, 10:520 В 2020 году на нацпроект БКАД в Псковской области направят более 2,4 млрд рублей
02.03.2020, 10:470 Семь организаций Псковской области проверит в марте трудовая инспекция 02.03.2020, 10:430 Псковская природоохранная прокуратура требует прекратить размещение отходов в урочище Кашино Пустошкинского района 02.03.2020, 10:410 Великолучанина, пропавшего в августе прошлого года, разыскивает полиция 02.03.2020, 10:401 Пьяный 21-летний пскович задержан в Петербурге за угон кроссовера
02.03.2020, 10:320 Прокурор Порховского района обнаружил в интернете пропаганду вылова занесенной в Красную книгу рыбы 02.03.2020, 10:281 Где ищут работу женщины в Псковской области? 02.03.2020, 10:210 Авторы фильмов о Листьеве призывают возобновить расследование его убийства 02.03.2020, 10:170 Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
02.03.2020, 10:111 Укравшего сыр псковича задержали росгвардейцы 02.03.2020, 10:071 Гдовские сотрудники МЧС провели занятие об опасности выхода на лед со школьниками 02.03.2020, 09:480 Уроженец Мурманской области осужден за причинение Пскову ущерба на 666 тысяч рублей 02.03.2020, 09:400 Региональная Кадастровая палата осуществляет бесплатное выездное обслуживание для ветеранов ВОВ
02.03.2020, 09:370 Первая рабочая неделя марта завершится тремя выходными 02.03.2020, 09:224 Более 1,5 тонн польских груш уничтожены на полигоне в Себеже 02.03.2020, 09:130 5 марта в Великих Луках руководство и специалисты Псковского облсовпрофа проведут прием членов профсоюзов 02.03.2020, 09:110 Вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек в торговом центре столицы Филиппин - СМИ
02.03.2020, 09:064 Пешеход, сбитый у «Березки» 1 марта, был нетрезв 02.03.2020, 08:580 Три бани сгорели в Псковской области за выходные 02.03.2020, 08:563 Названы возможные сценарии выборов в Госдуму 02.03.2020, 08:491 С сегодняшнего дня закрывается часть улицы Гражданской в Пскове, автобус №11 изменит маршрут
02.03.2020, 08:440 Банки в России ограничили выдачу кредитных карт 02.03.2020, 08:351 Размер ежемесячных выплат увеличат для двух категорий пенсионеров 02.03.2020, 08:247 Лавина снега упала с крыши Псковской гордумы на инвалида-колясочника 02.03.2020, 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта
02.03.2020, 07:540 Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ 02.03.2020, 07:200 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2900 02.03.2020, 07:100 Эксперты: Россияне стали меньше тратить в интернете 02.03.2020, 07:050 В стоимость кредита предлагается включить дополнительные услуги
02.03.2020, 07:001 Великий пост начинается 2 марта 01.03.2020, 22:201 В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей 01.03.2020, 21:560 Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма 01.03.2020, 21:321 Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
01.03.2020, 21:200 В пушкинском Бугрово проводили Масленицу и готовятся к встрече весны 01.03.2020, 21:060 Митрополит Тихон попросил прощения у паствы в проповеди, обращенной к прихожанам Троицкого собора 01.03.2020, 21:030 Мадонна упала во время выступления на концерте и расплакалась 01.03.2020, 20:3210 Интерактив: Грязь и вода повсюду!
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.