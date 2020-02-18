Культура

На премьерный показ фильма о Мелетово и встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой приглашают завтра псковичей

3 марта в 16.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на встречу с искусствоведом Тамарой Шулаковой. В рамках встречи состоится премьерный показ документального фильма, снятого по итогам выставки «Мелётово. Время решений» во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря.

В центре экспозиции — впервые представленные широкому зрителю копии-реконструкции мелётовских росписей, выполненные художником-реставратором Центра имени Грабаря Адольфом Овчинниковым. В 1960-е годы цветные копии, исполненные в натуральную величину, привлекли внимание Министерства культуры и послужили стимулом для выделения финансирования на первую научную реставрацию памятника. В нынешней экспозиции их дополняют фотографии и архивные материалы. Мультимедийное сопровождение знакомит зрителя с православным храмом как культурным феноменом, его основными составными частями и особенностями иконографии. В сущности, эта выставка, и по её итогам круглый стол, это отчаянная попытка реставраторов привлечь внимание к драматической ситуации, в которой оказался уникальный музейный памятник федерального значения Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XV век) в селе Мелётово, что под Псковом.

Выставка в Центре имени Грабаря воссоздает пространство церкви Успения Богоматери в селе Мелётове — эталонного памятника псковской архитектуры и живописи середины XV века. Выполненные в 1465 году росписи уникальны по своим художественным качествам и иконографии: ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

В перспективе мелётовский комплекс может стать эталонным примером памятника, на котором были бы опробованы и внедрены механизмы реализации программы по сохранению культурного наследия.

В ходе круглого стола были обозначены наиболее острые проблемы храмового комплекса в Мелётово и намечены некоторые из возможных путей их решения.

Встреча пройдет в Проектном офисе «Команды 2018» (ул. Некрасова, 19).