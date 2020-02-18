Культура

Руководители Пушкинского заповедника и ряда белорусских музеев скоординировали планы дальнейшего сотрудничества

Ряд документов о сотрудничестве подписали руководители Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и музеи Белоруссии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта работа была проведена в дни февраля, когда музейщики из Пушкиногорья открывали в Минске большую фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина».

Так, договор с Государственным литературным музеем Янки Купалы, посвященном жизни и творчеству классика белорусской литературы, народного поэта БССР, предусматривает организацию круглого стола «…по вопросам увеличения доступности посетителей к культурным ценностям и подтверждения роли Пушкина как объединяющего явления между странами и народами». Это событие намечено уже на текущий месяц — приурочено ко Всемирному дню поэзии, 21 марта. Состоится круглый стол в России, в музее-заповеднике «Михайловское». Специально ко времени его проведения в музее будет подготовлена выставка, представляющая широкому кругу читателей поэтов Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши и России.

В Национальном художественном музее Белоруссии музейщикам из Святогорья было предложено принять участие в праздничной программе по случаю открытия в минском музее новых залов в июле 2020 года. К этим дням музейщики из Пушкинского Заповедника подготовят для жителей и гостей белорусской столицы выставку графики из своего собрания. Ещё одно учреждение, где ждут гостей из «Михайловского» на торжества — Областная минская библиотека имени Пушкина, со дня образования которой в декабре нынешнего года исполняется 125 лет. Государственный музей-заповедник «Михайловское» станет одним из участников большой программы, которую готовят в белорусской библиотеке к этой замечательной дате.

Вадим Смирнов. Михайловское. Дом Пушкина (автолитография, 1970). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Также в эти дни была подтверждена договорённость о совместных долгосрочных и краткосрочных культурных программах и проектах, о творческом профессиональном сотрудничестве с Государственным Музеем истории белорусской литературы и с Государственным литературно-мемориальным музеем Якуба Коласа. «Каждая встреча в Минске стала подтверждением духовной близости русских и белорусов, желания дальнейшего творческого сотрудничества, - подчеркнули в «Михайловском».