Культура

Спектакли «Золотой маски» покажут в кинотеатрах Пскова

Жители Пскова смогут посмотреть спектакли «Золотой маски» в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис».

Расписание:

5 марта «Ингер / Браун / Прельжокаж» в 19:00

30 марта «Иранская конференция» в 19:00

22 апреля «Добрый человек из Сезуана» в 19:00

Российская театральная премия «Золотая Маска» и проект TheatreHD при поддержке министерства культуры и Сбербанка представили программу «Золотая Маска» в кино». В этом году в кинотеатрах более чем 60 городов России покажут в прямой трансляции три спектакля ведущих московских театров: 5 марта – вечер одноактных балетов «Ингер / Браун / Прельжокаж» Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, 30 марта – спектакль «Иранская конференция» Театра Наций, а 22 апреля – постановку «Добрый человек из Сезуана» театра имени Пушкина.

«Шестой год мы показываем лучшие спектакли, отмеченные фестивалем «Золотая Маска» в кинотеатрах по всей России, – рассказывает генеральный директор компании CoolConnections (TheatreHD) Надежда Котова. – Этот фестиваль – возможность для зрителей по всей стране иметь доступ к актуальному театральному искусству».

«Ингер / Браун / Прельжокаж» – вечер одноактных балетов, который продолжает знакомить публику с работами мировых хореографов. Балеты «Прогулка сумасшедшего» Йохана Ингера (Швеция), «О сложная» Триши Браун (США) и «Свадебка» Анжелена Прельжокажа (Франция) впервые поставлены в России на сцене Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера состоялась 20 апреля 2019 года.

Швед Йохан Ингер работал артистом балета Нидерландского театра танца и сочетает в своем творчестве пластичность с бытовизмом и психологизмом. «Прогулка сумасшедшего» на музыку Мориса Равеля и Арво Пярта — образец его стиля.

Хореограф второго балета — Триша Браун — одна из основоположниц американского балетного постмодернизма. Свой медитативный спектакль «О сложная» на музыку Лори Андерсон она сочинила в 2004 году для трех этуалей Парижской оперы.

Третий балет программы, «Свадебка» Анжелена Прельжокажа на музыку Стравинского — один из ранних спектаклей хореографа. Прельжокаж показывает на сцене фольклорную свадьбу со всеми присущими ей и порой жутковатыми обрядами. Как говорит сам хореограф, ставить «Свадебку» ему помогли собственные воспоминания о балканских свадьбах (балетмейстер родом из Албании), где и сегодня свадьба похожи на «странные трагедии».

«Иранская конференция» – спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева, в котором режиссер Виктор Рыжаков собрал команду из лучших артистов современного театра. В постановке заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов и другие ведущие российские артисты. Премьера состоялась 9 апреля 2019 года.

По сюжету пьесы «Иранская конференция» в Копенгагене открывается симпозиум по вопросам Ближнего Востока. Однако научная дискуссия переходит в рассуждение на вечные темы: о смысле жизни, Боге, свободе, гуманизме и любви.

Режиссер Виктор Рыжаков в конце 2019 года была назначен художественным руководителем театра «Современник», а до этого он занимал такую же должность в Центре имени Мейерхольда. Режиссер работает с драматургией Ивана Вырыпаева с 2002 года. Их творческий тандем давно завоевал признание и многократно отмечен премией «Золотая маска». В 2018 году спектакль Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» стал лауреатом «Золотой Маски» в номинации «Лучший спектакль в драме».

«Добрый человек из Сезуана» – пьеса Бертольта Брехта в постановке одного из самых ярких современных режиссеров – Юрия Бутусова на сцене театра имени Пушкина. Главную роль – проститутки Шен Те – исполнила актриса Александра Урсуляк, за что была удостоена премии «Золотая Маска». Премьера состоялась 1 февраля 2013 года, спектакль и сейчас входит в репертуар театра и стал его визитной карточкой.

С 2018 года режиссер Юрий Бутусов – главный режиссер Театра имени Вахтангова. С 2011 по 2018 годы занимал такую же должность в театре имени Ленсовета. Режиссер пять раз становился лауреатом премии «Золотая Маска».

Программа «Золотая Маска» в кино» проходит в шестой раз. Спектакли, созданные в лучших театрах страны, становятся ближе и доступнее более широкому кругу зрителей.