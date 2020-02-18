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Культура

Впервые за четыре года конкурса арт-проекта «Многоголосье» в Великих Луках никто не получил гран-при

04.03.2020 20:17|ПсковКомментариев: 0

С 26 по 29 февраля в Великих Луках с большим успехом прошел мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, неофициальным открытием мультиформатного арт-проекта «Многоголосье 2020» стал концерт Элеоноры Филиной «Музыкальная гавань» в городском доме культуры им. Ленина.

Известная певица и телеведущая выступала в городе на Ловати уже не первый раз. Она исполнила известные песни, которые позволили зрителям и посмеяться, и попеть вместе, и погрустить.

На следующий день в фойе ДК ЛК была открыта выставка работ учеников детской художественной школы имени А.А. Большакова под названием «Арт-проект», которая продлится до 15 марта.

Чуть позже, в большом зале Дома культуры был дан старт арт-проекту «Многоголосье 2020» - публике было представлено выступление коллектива из Республики Беларусь «Jazz City Band», который порадовал публику своим ярким и неординарным выступлением и добрым чувством юмора.

28 февраля музыкальный марафон продолжился для старшеклассников. Утром на большой сцене был представлен проект Семена Быстрова и Анны Мошкориной «Оффлайн», в котором приняли участие ребята различных образовательных учреждений Великих Лук и не только.

В этот же день вечером прошел концерт современной авторской песни. На этот раз гостями стали такие исполнители авторской песни как Александр Баль, Алексей Маментьев, дуэт Владимир Поляков и Алексей Витаков и Лидия Чинарева.

В течение двух дней проходило и непосредственно конкурсное прослушивание исполнителей, заявивших себя для участия в конкурсе эстрадного вокала и конкурсе авторской песни в рамках региональных этапов фестивалей «Покровский Собор» и «Высоцкий. Фест».

В ходе многочасовой работы, жюри удалось оценить выступления около 90 конкурсантов из Псковской области, ряда российский городов и Республики Беларусь в возрасте от 7 до 70 лет, выявив среди них наиболее ярких и талантливых. Именно этих исполнителей в последний день арт-проекта удостоили различных дипломов, а некоторые из них, в том числе Анастасия Тихомирова, дуэт Мария Куранова и Серафим Рокотов, Анна Яковлева, Диана Селиванова, Анна Бутман и группа «Белые крылья», дуэт Зеленских получили возможность выступить 29 февраля на гала-концерте перед несколькими сотнями зрителей.

Впервые за четыре года конкурса в рамках арт-проекта никто не получил самую высокую оценку жюри - гран-при. Однако постоянные члены жюри отметили, что уровень конкурсантов вырос.

Победителями конкурса авторской песни стали Востренкова Елена (лауреат 1 степени), Амирханян Маргарита (лауреат 1 степени), Копаев Сергей (лауреат 2 степени), вокальный ансамбль «Смородинка» (лауреат 3 степени), дуэт Зеленских (лауреат 3 степени).

Финальным аккордом гала-концерта стало совместное выступление Грегга Кофи Брауна (бывший фронтмен группы Osibisa) и Санкт-Петербургского коллектива латиноамериканского джаза Caribbean Jazz Report под управлением Александра Василевского.

В завершении программы на сцену вышел продюсер арт-проекта Владимир Быстров, который не только подвел итоги четырех дней, но рассказал о том, что «Многоголосье» - это патриотический проект, направленный на воспитание гордости за родной город, связь поколений. И в продолжение его слов на сцену вышла Анна Мошкорина, единственная великолучанка - участница телепроекта «Голос. Дети», которая вместе с Caribbean Jazz Report исполнила финальную специально подготовленную для проекта песню.

Источник: Псковская Лента Новостей
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