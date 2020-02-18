Культура

«Что такое Россия? Это гордость и символ»: в Пскове прошел предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу»

Опережая вопрос зрителей предпремьерного показа фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу», режиссер Виктор Носкин прочитал стихотворение, в котором еще до начала ленты дал главный ответ собравшейся в кинотеатре «Победа» псковской публике: «Фильм о России».

«...Что такое Россия? Это гордость и символ,

и любви, и великих побед.

Что такое Россия? Это нежность и сила,

это дальние дали, это мудрость и честь».

Кадр из фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу»

Столь патриотичное начало удивило зрителей, ведь многие из них пришли просто «увидеть родной город на большом экране». Пока первая волна размышлений о любви к Родине шепотом пробежалась по залу, режиссер уже позвал на сцену коллег по съемкам - продюсера Оксану Калинкову и заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Кузнецова. Автор не забыл и о псковских актерах, среди которых, например, оказались известные в городе реконструкторы и историки, как ласково позвал их сам Виктор Носкин: «Пригласим наших бородачей». Повествование в фильме ведется в средневековье и описывает отношения псковских купцов и Ганзейских торговцев, поэтому отличительной чертой почти всех актеров стало наличие бороды.

Слева: псковичи сыгравшие в фильме, с микрофоном: режиссер Виктор Носкин

Про деньги

Режиссер отметил, что скоро состоится премьера фильма в Германии и, что на сегодняшний день - это единственный существующий фильм о Руси и Ганзейском союзе. Рассказал, что картина снималась целых 2,5 года и сразу поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанную поддержку, объяснив, что Минкульт выделил на съемку кино 1 млн рублей, что по меркам кинематографа деньги более, чем скромные.

«Хотелось бы поблагодарить Михаила Ведерникова, Сергея Дмитриева и всех псковичей, которые участвовали в съемках. Их было много. Миллион рублей по меркам кино - сумма небольшая. Здесь нужно сказать об огромной роли нашего продюсера, которая сделала из миллиона рублей чуть больше десяти. Мы вместе бегали, искали средства, писали письма, встречались с меценатами. В Минкульте сказали, что выделить больше не могут. Спросили: успеете к Ганзе в Пскове сделать часовое кино? Хорошо. А нет, сделайте небольшой фильм на 15 минут», - уже после показа, в беседе со зрителями рассказал Виктор Носкин.

Про жанр

В анонсе фильма было заявлено, что картина «Русь и Ганза. Путь навстречу» игровая. Однако сам режиссер окрестил ее «документально-игровой композицией». Действительно, фильм нельзя назвать игровым в полной мере, но в нем однозначно есть черты и художественного, и документального, и исторического, и мультипликационного кино.

Юрий Кузнецов и Виктор Носкин

«Это наш взгляд на подтвержденные документами события, которые проходили в то время. Вот знаете, есть такая профессия - Родину защищать, а у нас нужно было о Родине рассказать, постараться сделать так, чтобы люди поняли, как оно было на самом деле», - заявил Виктор Носкин.

Режиссер отметил, что никакого социального заказа на съемку фильма не было. Он рассказал, что шесть лет проработал в Латвии, и там достаточно часто поднималась тема Ганзы. «Мне стало очень интересно, что это за союз. Оказалось, что почти 600 лет истории просто выпали из учебников», - заявил автор.

Он считает, что Русь никогда не была младшей сестрой Европы, рассказал, что европейцы часто приезжали сюда учиться, русским купцам доверяли, а наши меры измерения были признаны во всей Европе. Существует достаточно много документальных подтверждений честности русских торговцев, европейцы писали, что купцы никогда не берут себе чужой товар, всегда возвращают долги с хорошими процентами, а самое главное - никогда не требуют заключения договора, для них главной печатью является рукопожатие и целование креста. На подобных воспоминаниях построен весь фильм, но, как заверил сам режиссер, главное, что он о людях, их отношениях и любви.

Про сюжет

Рассказ начинается с того, что маленький внук интересуется у деда, почему у них такая странная фамилия, как заграничная. Дедушка, роль которого исполняет Юрий Кузнецов, погружается в воспоминания и рассказывает внуку историю знакомства с бабушкой. И вот, зрители видят на экране, что главный герой картины - сын известного немецкого купца. Отец отправляет молодого человека в Россию, чтобы наладить торговые отношения и выучить язык. Фильм повествует о его приключениях в Великом Новгороде и Пскове, рассказывает, как радушно его принимали в гостях, как напали разбойники под Порховом, и, конечно, о русской красавице, в которую влюбляется торговец.

Кадр из фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу»

Многие сцены фильма являются художественным воплощением реальных событий, сохранившихся в летописях и на берестяных грамотах. Например, в фильме есть сцена, где главная героиня осуждается знакомой за прогулки с иностранцем. И действительно, какие-либо близкие отношения с заграничными купцами были запрещены. А незамужние девушки, которых подозревали в порочащих честь связях, отправлялись в монастырь, замаливать грехи. Впрочем и самим купцам закон строго запрещал жениться на русских, эта норма регулировалась специальным сводом правил.

Про впечатления

Зрителям, которые высказывали мнение о фильме после просмотра, в целом картина понравилась. Кому-то не хватило динамики, а кого-то заворожили музыка и песни, которые, кстати, написал сам режиссер. «Очень тронули лирические моменты, отражающие суть нашей культуры. Чего-то как-будто не хватило, но понятно, что это очень объемная тема. Надеюсь, что вы продолжите серию фильмов», - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

По центру: Алексей Севастьянов

Один из зрителей в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметил, что очень приятно было увидеть среди актеров картины известного псковского депутата Алексея Севастьянова. «Я еще с детства помню его роли в кино, хочу сказать, что за годы этот человек не растерял своего таланта. Приятно, что можно лицезреть его не только на сессиях регионального парламента, но и на киноэкранах. Мне понравилось, как будучи честным, искренним и добрым человеком, он смог сыграть хитрого, лживого и беспринципного заграничного купца, предлагавшего провозить запрещенный товар в обход закона. Будучи хорошим человеком, последнего негодяя может сыграть только талантливый актер», - поделился он впечатлением об актерской игре псковича.

Депутат Госдумы пяти созывов, руководитель ВСД «Русский лад» Владимир Никитин поблагодарил создателей фильма и актеров за то, что они развеяли многие мифы, которые, по его мнению, создаются русофобами. «Вы показываете, что мы не были отхвостием Европы, а были самостоятельным и самобытным народом, который внес большой вклад в развитие всего мира. В фильме очень хорошее сочетание языка, музыки и истории», - подытожил он.

Сам режиссер рассказал, что при работе над фильмом его сопровождала и мотивировала фраза, которая звучит из уст одного из героев в конце картины: «Если людей обмануть сложно, то Господа явно не под силу, на то и душа нам дана, чтоб самому себе не лгать». Зрители стремления автора оценили, с удовольствием посмотрели на знакомые пейзажи и лица на экране, а в комментариях звучало немало слов о Родине, наследии и культуре - чего, видимо, и добивался автор.

Ксения Кулакова