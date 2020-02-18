Культура

Открытие фотовыставки «Лица во времени» состоялось в Псковском колледже искусств

Открытие фотовыставки «Лица во времени» студентки 3 курса специализации «Фото и видеотворчество» Валерии Федоровой состоялось в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 3 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, на выставке представлено 25 работ в портретном жанре.

Как рассказала ведущая церемонии открытия преподаватель Снежана Власова, для Валерии это первый опыт создания авторской выставки. На фотографиях запечатлены лица молодых людей, а также детей, которых автор встречала в различные периоды своей жизни.

Интересны и необычны названия фоторабот: «Странные личности», «София в мире бытия», «Снизу вверх», «Сильная и независимая», «Раздвоение личности», «Плен моего сознания», «Отражение через объектив», «Мир без очков», «Картина, нарисованная камерой», «Моя ощутимая боль» и другие.

По словам преподавателя колледжа Владимира Храбрецова, поздравившего студентку, появления этой выставки в колледже ждали несколько лет.

В качестве творческого приветствия на церемонии открытия прозвучали лирические стихотворения в исполнении Анны Степулевой и Дарьи Ямщиковой.

Адрес выставочного зала отделения культуры и искусства: улица Набат, 5. Вход свободный.