Культура

Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта

Литературно-музыкальный вечер «Чистейшей прелести чистейший образец» в честь Международного женского дня устраивают в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, со сцены прозвучат лирические стихотворения поэтов разных эпох - Пушкина и Петрарки, Шекспира и Северянина, etc. - и музыкальные признания в любви, от Алессандро Скарлатти и Михаила Глинки до Имре Кальмана.

Мария Воробьёва. Из иллюстраций к «Евгению Онегину» - «Итак, она звалась Татьяной» (1983). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Концерт назначен на 8 марта; начнут его в 18.00. Слушателей ждут в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в выставочном зале, где сейчас развёрнута новая большая экспозиция «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!».