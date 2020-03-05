Культура

У псковского поэта Артема Верле выходит новая книга

В Интернете открыт предварительный заказ на новую книгу псковского поэта Артема Верле, которая выйдет в апреле.

Заказать книгу можно до 1 апреля включительно, а забрать в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Челябинске или получить по почте в любую точку мира. Цена книги в рамках предзаказа 100 рублей. В книге 52 страницы, мягкая обложка, размер 105х105 мм.

«Книжка выходит! Маленькая, но ничегошная», - написал сам автор в социальных сетях.

Напомним, Артем Верле родился в 1979 году. Закончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (2001), кандидат философских наук. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», L’immaginazione (Lecce, Italia), Poesia (Milano, Italia). Автор книг стихотворений «Хворост» (М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2015) и «Як пробачити снiг» (пер. на украинский Лесика Панасюка. Харьков: kntxt, 2019). Лауреат Малой премии «Московский счёт» (2015). Стихи переводились на польский, итальянский, испанский, украинский, финский и литовский языки. Куратор цикла сеансов современной поэзии «Поэтопроектор» (Псков). Живет во Пскове, работает преподавателем.