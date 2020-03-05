Культура

Судебное заседание по вопросу строительства АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта

Судебное заседание по вопросу строительству АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта. Об этом Псковской ленте Новостей сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова.

Напомним, 17 июня прошлого года администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке, расположенном на ул. Я. Райниса, 2а.

ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство АЗС на указанном земельном участке.

На данное решение Арбитражного суда было подано две апелляционных жалобы в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд. Так, 27 декабря 2019 года жалобу подал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, выступающий по делу третьим лицом, а 6 января 2020 года - администрация Пскова. Предполагалось, что окончательное решение будет принято 3 февраля на заседании в Вологде.