Культура

«Заклички на тепло» начнут петь в «Пушкинской деревне» с завтрашнего дня

С 10 марта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начинают «закликать весну».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, новая фольклорная программа «Ой вясна красна, тёпло летечко» подготовлена с опорой на подлинный, по большей части псковский и смоленский игровой, литературный и музыкальный фольклор, образцы которого могли быть известны Пушкину, несколько лет прожившему в родовом имении в псковском Святогорье. Разумеется, не обошли вниманием сценаристов и упоминания весны и вешних крестьянских обычаев в стихах и прозе «михайловского барина Ляксандры Сергэича».

Сергей Репин. Весна в Тригорском (1994). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Рассчитано интерактивное действо на туристов любого возраста. Проводят его в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» по предварительным заявкам. Сообщить о своём желании посетить программу и получить дополнительную информацию о ней можно по телефонам в «Михайловском»: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09, или на официальном сайте Пушкинского заповедника.