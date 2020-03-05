Культура

Сериал с участием Алексея Севастьянова покажут на ТНТ 10 марта

Телевизионная премьера драматического киносериала «Шторм» (18+) с участием депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова состоится на телеканале ТНТ 10 марта в 22.00, сообщается на сайте телеканала.

«Шторм» — уже второй совместный проект режиссера Бориса Хлебникова и сценаристки Натальи Мещаниновой, которые работали над фильмом «Аритмия». Главные роли в нем исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Михалкова. Алексей Севастьянов сыграл в сериале начальника одного из главных героев - сотрудника убойного отдела Осокина.

По сюжету, открытие нового дворца искусств в провинциальном городе оборачивается трагедией: крыша здания не выдерживает снегопада и обрушивается на собравшихся. Погибают дети. Но кандидату в мэры Крюкову, ответственному за проект, удается избежать наказания – вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер.

Следователю Сергею Градову (Робак) настойчиво рекомендуют не лезть в это дело, однако он, уставший от вечной коррупции, добивается ареста Крюкова. Но тут в жизни самого Градова случается трагедия: его любимой женщине Марине (Михалкова) срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Ради нее Градов идет на должностное преступление. А раскрыть его будет пытаться старый друг Сергея Юрий Осокин (Лагашкин) из убойного отдела.