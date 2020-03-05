Культура

Скончался актер Макс фон Сюдов, известный по роли в сериале «Игра престолов»

Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале «Игра престолов» и фильме «Изгоняющий дьявола», скончался в возрасте 90 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Paris Match.

Фото: Reuters

Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов. Она призвала СМИ с пониманием отнестись к тому, что семья сейчас скорбит о потере.

Макс фон Сюдов родился в шведском Лунде 10 апреля 1929 года. Он много сотрудничал с режиссером Ингмаром Бергманом («Седьмая печать», «Земляничная поляна», «У истоков жизни»), также работал с Яном Труэлем («Эмигранты», «Поселенцы»). В фильме «Изгоняющий дьявола» фон Сюдов сыграл роль отца Меррина.

Он также снялся в «Игре престолов», в сериале он получил роль Трехглазого ворона. Одной из последних работ актера стала роль адмирала Владимира Петренко в фильме «Курск», посвященном трагедии на российской подводной лодке в 2000 году.

Актер дважды попадал в список претендентов на «Оскар»: в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Пелле-завоеватель» (1989 год) и «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Жутко громко и запредельно близко» (2012 год).