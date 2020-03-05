Культура

Псковский музей выпустил конверты с экспонатами из коллекций и магниты с образом Александра Невского

Псково-Изборский музей-заповедник выпустил памятные конверты с экспонатами из музейных коллекций. Также к 75-летию Победы изданы конверты с диорамой «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«В следующем году нас ожидает еще одна чрезвычайно важная дата – 800-летие со дня рождения Александра Невского. Памятуя и об этом, музей впервые изготовил сувенирные виниловые магниты с образом Александра Невского из летописного лицевого свода», - отметили в музее.

Конверты и магниты продаются в музейном магазине Приказной палаты Псковского кремля.

Цена – 50 рублей.