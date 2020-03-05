Культура

Рязанский русский народный хор представит программу «Золотая коллекция» в Великих Луках

В понедельник, 23 марта, Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова (художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Светлана Сухова) выступит в Доме культуры Ленинского комсомола. Концерт пройдет в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны, сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУК «ДК ЛК».

В Великих Луках прославленный коллектив представит программу «Золотая коллекция».

Все самобытные черты песенной традиции родного края бережно хранит Рязанский народный хор, ведущий свою историю с 1932 года, основу репертуара которого составляют старинные напевы. Такие песни, как «Закатилось красное солнышко», «Рябина-рябинушка», «Все б я по горенке ходила», исполняются хором с 1932 года, со времени первых выступлений еще самодеятельного коллектива. И сегодня, как и прежде, неизменным остается творческое кредо коллектива – возрождение, сохранение и развитие богатейших фольклорных традиций родного края и русской народно-певческой культуры.

За основу концертной программы, которую представит коллектив в ДК ЛК, взяты произведения-раздумья о судьбе России, будущем села. Зрители услышат музыку выдающихся российских композиторов, хореографические композиции раскрасят музыкально-поэтическую палитру яркими народными красками. В программе также примут участие драматические актеры.

За прошедшие десятилетия Рязанский народный хор объездил всю Россию и республики бывшего Советского Союза. Артистам хора рукоплескали зрители многих стран: Греции, Франции, Германии, Болгарии, Венгрии, Китая, Монголии, Чехословакии, Польши и Канады.

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова является лауреатом всесоюзных, дипломантом международных и республиканских фестивалей, лауреатом премии «Золотой Аполлон», лауреатом премии им. А. П.Аверкина, награжден Золотой медалью им. академика В.Ф. Уткина.

Великолучан и гостей города приглашают познакомиться с шедеврами народной музыки в исполнении Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова.

Подробная информация на сайте.