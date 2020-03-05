Культура

Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам?

В Псковском театре драмы полным ходом идут репетиции спектакля по роману Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

По сюжету романа, молодой человек Сергей приезжает из Петербурга в Степанчиково к своему дяде, получив от него письмо, в котором тот взволнованно просит его жениться на гувернантке своих детей. В полном недоумении и любопытстве юноша отправляется в Степанчиково и застает там небывалое зрелище. Его дядя, Егор Ильич, добрейший человек, стал жертвой самого настоящего тиранства не только со стороны своей собственной матери, но главным образом со стороны приживальщика Фомы Фомича Опискина.

В перерыве между репетициями Петр Шерешевский, режиссер нашумевшего «Ревизора», спектакля-номинанта на «Золотую маску», рассказал о своей новой работе.

- Петр, почему именно «Село Степанчиково»? Этот спектакль уже был в вашем режиссерском «портфеле»?

- Такого, что я заранее точно буду ставить, приезжаю и начинаю осуществлять, почти не бывает. Просто заранее была договоренность с руководством театра, что это будет спектакль на таких-то и таких-то актеров. И есть материал, к которому интересно прикоснуться, что-то в нем поискать. И через него познать себя, изучить какие-то вопросы – социальные, экзистенциальные, да какие угодно. Сочинение спектакля – это же всегда повод для поиска ответов на какие-то сложные для себя вопросы.

- Это же второе ваше обращение к Достоевскому? У вас был в 2000 году спектакль «Вечный муж» по рассказу Достоевского, поставленный в петербургском театре «Приют комедианта».

- Что касается «Вечного мужа», то там вполне себе настоящий Достоевский со всеми подсознательными мучениями и сложностями человеческой души. А «Село Степанчиково», конечно, это ранний роман. Это такой сатирический, скорее, даже иронически-печальный взгляд автора на общество.

- Который не устарел и сегодня?

- Ну да, вроде читаешь и кажется, что весь сюжет крутится вокруг водевильной интриги, кто на ком в итоге женится. Но на самом деле, то, что цепляет в всей этой истории по-настоящему, так это выморочный тоталитарный мир, который возник сам по себе, абсолютно непонятным образом. Ощущение такое, что люди сами себе на голову сажают тоталитарную власть, почему-то ей подчиняются, унижаются и терпят.

- Напрашиваются аналогии с современностью…

- Несомненно, про это и поговорим - про рабское сознание людей, которые готовы посадить себе на голову тирана, терпеть, сопротивляться, ругать его, пытаться сбросить, а потом умолять вернуться, чтобы снова превозносить своего благодетеля.

- Приживальщики, паразиты – об этом же, кстати, идет речь и в нашумевшем и взявшем в этом году четыре «Оскара» фильме корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты»…

- Да, о том, как научившиеся выживать ползут вверх при первой же возможности, замещая обмякших, расслабленных и богатых, которые могут позволить себе быть добрыми. Хотя в фильме речь идет о том, что паразитами являются и те, и другие: и бедные, и богатые. В нашем спектакле меня больше занимает история манипуляции сознанием, история насилия и подавления свободы человеческой.

- То есть это будет совсем современная история, и зрителей ждет какое-то неожиданное сценическое решение?

- Не совсем современная. Село Степанчиково для меня – условная замкнутая модель мира, с помощью которой мы рассказываем о современном обществе, о природе тоталитаризма. Тот мир спектакля, который мы сейчас сочиняем, конечно, будет с некими отсылками к нашим реалиям. Но это будет условно-иронический, параллельный мир, наподобие мира фильма «Кин-дза-за», только у нас будет не какая-то затерянная во Вселенной планета, а пространство, которое одновременно можно принять за детский сад и тюремную зону.

- И представлять эту вселенную будет почти та же творческая команда, что и в «Ревизоре». Вы, конечно, уже единомышленники с нашими актерами?

- Да, на самом деле сочиняется всё сложно, но труппа поддерживает меня, у нас рождается ансамблевый спектакль. Несмотря на кажущуюся многонаселенность повести, главных лиц там, по сути, трое – Фома Фомич Опискин, его роль исполняет заслуженный артист России Виктор Яковлев, хозяин усадьбы Егор Ильич Ростанев, его играет Андрей Кузин, и его племянник Сергей – актер Александр Овчаренко. Остальные персонажи будут представлены, скорее, как масса, как мир в целом, лекало общества.

- В своих интервью вы не раз говорили, что в спектакле вас больше всего волнуют неразрешимые этические проблемы. В данном случае в чем они заключается? В том, кто представляет большее зло – домашний тиран, ханжа Фома Опискин, этакий «русский Тартюф» или его антипод, мягкодушный и бесконфликтный Егор Ильич?

- Вообще для меня театр – это всегда поиск неразрешимых противоречий. Ну, это уже методология такая, если хотите, школа, заключающаяся в том, что в любой истории мы ищем неразрешимые вопросы и, делая попытки разрешить их, находим новые «неразрешимые противоречия». (Если вульгарно излагать, то «и так нехорошо выходит, и эдак тоже».) Эта модель в идеале заставляет зрителя жить после спектакля с неразрешенной проблемой, возвращаться к ней мысленно, искать для себя выход. Кто тут большее зло? Я бы не так поставил вопрос. Человек сам себе на шею готов повесить ярмо – откуда это у нас? Почему так происходит? А если более общо излагать, то тема, мучающая меня много лет, может быть сформулирована так: «Почему же главный враг любого человека – он сам?» Так что несмотря на кажущуюся легкость, «Село Степанчиково» – это очень жесткая сатира.

- Но все же это должен быть смешной спектакль?

- Конечно, там есть много смешных сцен и моментов, мы их берем, но не ставим своей целью сделать водевиль. В «Ревизоре» тоже много смешного, но я не замечал, чтобы зритель хохотал, скорее, это был смех, от которого ежишься.

- Есть же и чисто комические персонажи, лакей Видоплясов, к примеру (заодно псковские зрители вспомнят, откуда украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» позаимствовала свое название).

- Видоплясов будет обязательно, а вот его «Вопли» - как известно, так герой назвал свою книжку стихов, которую мечтал выпустить, – эту сцену нам пришлось подсократить. Но его муки по поводу смены своей неблагозвучной фамилии останутся, конечно.

- Вернемся к «Ревизору» - спектаклю остросоциальному, провокационному заставляющему зрителя думать, то есть отнюдь не развлекательному, и все-таки собирающему в течение двух лет аншлаги. Это тоже некий метод, или всё-таки зрительский успех – это непредсказуемое явление, которое нельзя запланировать?

- Всякое бывает. Всё зависит от того, как зритель подготовлен к спектаклю, вне зависимости столица это или периферия. Я много ставил в Новокузнецке – городе далеком от столиц, и мои спектакли там идут до сих пор. То есть постепенно сформировался зритель, которому интересен сложный театральный язык. И это нормально, когда люди начинают интересоваться сложным театром, который ставит проблемы, а не исполняет желания. «Ревизор» получился зрительским, конечно, не специально. Он простой, на самом деле. Артисты существуют там в формах реальной жизни, там есть юмор, есть эмпатия к тому, что происходит на сцене. В новом спектакле язык будет более условным, что рассчитано на более подготовленного зрителя. Я знаю, что в Пскове такие зрители есть, и их с каждым годом больше.

Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства 1996 года (кафедра режиссуры), Петр Шерешевский ставил спектакли как в родном Петербурге (Театре на Литейном, Театре им. Комиссаржевской, в театрах «Балтийский дом», «Приют комедианта», «Русская антреприза» им. Андрея Миронова), так и в Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Одессе, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Норильске. Был главным режиссером Новокузнецкого драматического театра и Русского драматического театра Удмуртии (Ижевск). Вот уже пятый сезон Петр Шерешевский – главный режиссер Петербургского Камерного театра Малыщицкого.

«Село Степанчиково и его обитатели» для зрителей 18+.

20 марта (пятница), начало 19:00.

21 марта (суббота), начало 18:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.