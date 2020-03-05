Культура

Библиотека имени Каверина приглашает на литературно-музыкальную программу, посвященную 75-летию Победы

19 марта в 14.00 Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) приглашает ребят от 8 лет и их родителей на литературно-музыкальную постановку «Дети - о Великой Победе».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, исполнители - воспитанники театральной студии «Маски» и творческого объединения «Музыкальный калейдоскоп» (детский центр «Надежда»). В программе - стихи, песни, сценические постановки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вход свободный.

Справки по телефону: 68-20-19.