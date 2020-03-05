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Культура

В «Михайловское» вернулись серые цапли

11.03.2020 21:43|ПсковКомментариев: 0

В свою «деревушку в кронах сосен» - на околицу музея-усадьбы «Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике из южных стран вернулись серые цапли. Тем самым подтверждены прогнозы синоптиков о том, что холодов в этом сезоне уже не будет, — отметили в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в музее.


Михайловская цапля. Фото Татьяны Грязновой на музейный конкурс «Белка там живёт… лесная».

Напомним, что в псковских пушкинских местах, в непосредственной близости от дома поэта «квартирует» одна из самых больших и самых старых на северо-западе России колоний этих достаточно редких и очень красивых птиц. В удачные годы в здесь можно насчитать несколько десятков гнёзд. А о древности птичьего поселения свидетельствуют, как это ни странно, исповедные росписи за 1740 год, где упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво». Иными словами, во второй половине XVIII столетия деревня, которую сейчас весь мир знает как поэтическую родину первого поэта России, называлась не Михайловское, а Зуёво. Это название идёт от старого русского слова «зуи» (с ударением на второй слог), что и означает: «серые цапли».

Таким образом, можно со всем основанием  утверждать, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет. Когда Михайловское» стало туристической меккой и посетители стали приезжать в заповедник целыми экскурсионными «поездами», у сотрудников музея появились опасения, что серые цапли не выдержат многократно возросшей антропогенной нагрузки и покинут родные места. Но они привыкли к тысячным потокам людей и насиженных мест не оставили.    


Серые цапли вдохновляют не только фотографов, но и художников.
Рисунки Энгеля Насибулина из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Сколько птиц сейчас вернулось домой после сложного перелёта - сказать сложно. Это станет понятно, когда цапли осмотрятся, вычинят подрастрепавшиеся за осень и зиму гнёзда и сядут высиживать птенцов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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