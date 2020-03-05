Культура

В Великих Луках выступил балет Аллы Духовой Todes

В минувшую среду, 11 марта, Великие Луки погрузились в атмосферу танца и праздника. На сцене ДК ЛК прошел концерт «#Продолжение» балета Аллы Духовой Todes.

«Todes показал действительно грандиозное шоу. Удивительная музыка, потрясающие костюмы и, конечно же, фантастическая хореография. Для зрителей шоу «#Продолжение» балет показал новые номера, а также свои лучшие постановки», - рассказали в ДК ЛК.

В завершении концерта великолучане выразили артистам зрительскую любовь и восхищение, одарив гостей дружными овациями. «Каждая встреча с балетом «Todes» - это, без сомнения, ярко, стильно, грандиозно и незабываемо», - поделились зрители.