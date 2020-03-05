Культура

Историю превращения собаки в человека представили великолучанам

Яркий и запоминающийся спектакль в постановке Валерия Золотухина состоялся 10 марта в ДК ЛК с участием актеров Московского независимого театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК.

«Наверно не стоит говорить, что произведение М.А. Булгакова актуально сегодня и необходимо для зрителя. Знаменитая история о том, как профессор пересаживает бездомному псу гипофиз умершего пьяницы и дебошира Клима Чугункина и к каким печальным последствиям эксперимент приводит, в интерпретации режиссера Валерия Золотухина выглядит как осовремененная цепочка сменяющих друг друга эпизодов. Швондер в исполнении И. Момота представляет собой собирательный образ диктаторов, который сразу вызывает у зрителя вопрос: кто виноват в истории с Шариком? Кто виноват в том, что происходит на наших глазах - расчеловечивание людей и попирание всех нравственных законов?», - рассказали представители ДК ЛК.

Роль профессора Преображенского исполнил Владимир Стеклов, сотрудники ДК ЛК поделились, что буквально каждая его реплика была сочна и исполнена сарказмом старорежимного интеллигента. «Ярко, невзирая на всю нелепость первого акта, играл М. Молчанус, актер фактурный. Его Шариков, смачно сплевывающий на пол со словами "Отлезь, гнида" предельно натуралистичен и порой вполне мог бы тягаться с блестящей кинематографической ролью Владимира Толоконникова», - рассказали зрители.

Антреприза, которую привезли артисты в город на Ловати, подарила великолучанам море положительных эмоций и дала повод задуматься. По завершению спектакля зрители продолжительно аплодировали артистам.