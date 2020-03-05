Культура

«Танцем жизни» отметит свое 10-летие великолукская школа балета для взрослых «СтоПа»

На сцене великолукского ДК ЛК 28 марта состоится премьера спектакля без слов «Танец жизни», посвященного 10-летию школы балета для взрослых «СтоПа». Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель коллектива Нина Петрова, этот спектакль «для тех, кто любит классическую музыку и танец, кто занимался хореографией и желал бы вспомнить время занятий у станка и выступлений на сцене, и это чувство "друг друга", чувство "общего круга", чувство слияния и сближения на благодатной почве красоты и творчества».

Сама Нина Петрова впервые переступила порог балетного класса 50 лет назад, и танец стал делом всей ее жизни. «Судьба щедро одарила меня. В раннем детстве, как и в зрелом возрасте, у меня были изумительные учителя. Мой первый наставник - Валентина Швыркина - ученица удивительных, известных и одних из лучших педагогов в нашем городе Е.П. и Н.М. Сокольских. Валентина Васильевна научила меня азам классического танца и вывела первый раз на сцену. Далее были многие годы становления под руководством Виктора Королева. Главный урок, который я усвоила у Виктора Михайловича - очень профессионально относиться к своему делу, без скидок на провинциальность нашего города. Ведь в нашем деле важно все, начиная с афиши и программки и заканчивая гримом и прическами», - отметила Нина Петрова.

Во время учебы в Санкт-Петербурге она занималась у педагога Ирины Кузьмичевой, которая перевернула ее представления об искусстве, в том числе хореографии, и пробудила желание быть педагогом.

«Я поняла своих учителей по-настоящему, когда сама стала преподавать. И когда у меня появилась возможность поставить с ученицами спектакль, я решила его посвятить моим педагогам. Судьба сделала ещё один бесценный подарок. Я вновь встретилась с Валентиной Васильевной и предложила ей принять участие в нашем спектакле. От репетиций я получала огромное удовольствие - со мной рядом опять был педагог, вдохновлявший меня в трудные минуты, поддерживавший и настойчиво требовавший идти к своей мечте», - рассказала руководитель школы балета.

Начало спектакля «Танец жизни» в 17.00.