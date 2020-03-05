Культура

Револьвер Iver Johnson найден псковскими археологами при раскопках

Револьвер Iver Johnson был найден псковскими археологами во время раскопок. Об этом сообщается в Инстаграм Археологического центра Псковской области.

«Довольно часто археологам задают вопрос, находим ли мы в раскопах артефакты из Новейшей истории? Представляем вашему вниманию револьвер Iver Johnson 32, относящийся к оружию высокого класса с особой системой безопасности ударного механизма», - говорится в опубликованном посте.

Эксперты отмечают, что долгое нахождение в грунте сказалось на общем состоянии оружия: механизмы заржавели, пружины сгнили, а сам револьвер превратился в плотный металлический монолит с гуттаперчевыми накладками на рукояти.

«Благодаря сохранившийся эмблеме с совой стало возможным установить марку оружия», - отметили археологи.