Культура

Закрытую выставку в музее-заповеднике «Михайловское» теперь можно посетить виртуально

Завершившая свою работу «в реале» выставка «Первая встреча» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыта для виртуального посещения на официальном сайте заповедника.

Этот «цифровой променад» «обустроен» так, чтобы посетитель сайта сам мог задавать направление и удобную для себя скорость своего перемещения по экранному пространству. Любой из представленных на выставке экспонатов, остановив движение, можно «приблизить», а при желании, и вовсе вывести просмотр в полноэкранный режим. В качестве музыкального сопровождения экспозиции создатели ее цифровой версии использовали музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Смотрите также Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «дистанционным туристам» сейчас доступны 36 «цифровых прогулок» по временным экспозициям - как действующим, так и, самое важное, уже закрытым для посещения и разобранным.

Напомним, что с сайта «Михайловского» можно выйти не только в выставочные залы, но и во все мемориальные музеи-усадьбы заповедника, а также на территорию Святогорского монастыря, где находятся могила поэта и некрополь Пушкиных и Ганнибалов, и в музейный комплекс «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово.