Культура

Выставка «Да здравствует пленэр!» открывается в Пскове

13 марта в 18.00 в Выставочном зале Союза художников России в Пскове состоится открытие выставки «Да здравствует пленэр!».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая Выставочным залом Псковского регионального отделения Союза художников России Марина Авдалян, на выставке будут представлены более 100 работ четырех преподавателей Детской художественной школы города Пскова: Олега Цветкова, Сергея Семенова, Софьи Рыжковой и Ларисы Гордеевой.

Картины написаны в разных техниках и в разные временные периоды на пленэрах в Черногории, Сербии иШвеции.

Выставка продлится до 12 апреля.