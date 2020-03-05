Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий программы Дмитрий Волхонов пригласил в студию директора Псковской областной филармонии Елизавету Барышникову, которая также возглавила АНО «Псковконцерт», и дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Василия Юркевича.

Ключевые темы, которые они вместе обсудят, - предстоящий 46-й Фестиваль русской музыки им. Н.А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и деятельность АНО «Псковконцерт».

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.