Культура

Неизвестные зрителю картины Елизаветы Васнецовой покажут в Михайловском

Творческая встреча с потомственной художницей, живописцем и графиком Елизаветой Васнецовой пройдёт в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, это событие, объединённое с открытием выставки «А жизнь только начинается», запланировано на предстоящее воскресенье, 15 марта, в рамках празднования 98-летия со дня образования музея-заповедника в Пушкиногорье.

Елизавета Васнецова. Мельница (2012). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее уточнили, что выставка работ Елизаветы Васнецовой развёрнута в «Льняном амбаре» - экспозиционном зале в мемориальной усадьбе «Михайловское». На ней будут представлены 26 пастелей из собрания автора и ещё десять выполненных в разной технике работ - из коллекции музея. Это пейзажи (по большей части - виды псковских пушкинских мест), натюрморты и жанровые картины, созданные в разные годы - от начала 1960-х, когда художница впервые приехала в музей на практику, будучи первокурсницей знаменитой «Репинки», до 2015 года. Многие из поздних работ будут представлены широкой зрительской аудитории впервые.

Елизавета Васнецова. Озеро Маленец. Вечер (1962). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что Елизавета Васнецова, дочь знаменитого иллюстратора Юрия Васнецова - выпускница Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1967), дипломант Всероссийского конкурса искусства книги, участник ряда художественных выставок разного статуса - среди которых, например, персональная выставка в «Михайловском» (2012), в Пскове или организованные силами Пушкинского Заповедника показы в Таллинне (2015), в Стокгольме (2016), в Пскове (2017), проч., проч. Работы художницы хранятся в коллекциях многих отечественных музеев, в том числе - в Государственном Русском музее. В последние годы Елизавета Васнецова активно участвует в выставочных и издательских проектах, пропагандируя творчество отца пропагандируя творчество отца - народного художника РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР (1971).

В музее уточнили, что начало встречи с Елизаветой Васнецовой в Михайловском - в 15.00. А выставка её работ будет доступна для посетителей в течение месяца, до 14 апреля. Вход в «Льняной амбар» традиционно свободный.