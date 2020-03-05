Культура

Концерт группы «Анимация» состоится в Пскове завтра

Постоянные участники различных рок-фестивалей, российская группа «Анимация» выступят в Пскове завтра, 14 марта.

Критики давно признали, что лидер группы Костя Кулясов умеет писать просто и емко. Главный перелом в судьбе группы случился, после песни «Родина». Она и стала звездным моментом и тем самым хитом, который из заурядной рок-группы превратил «Анимацию» в популярных и востребованных исполнителей.

Песня звучала на радио, телевидении и в кино. Ее перепевали, под нее танцевали. После ребята выпустили еще ряд хитов и записали новый альбом. Сейчас они участвуют в фестивалях, их музыка звучит в кино. Также они успешно выступают по всей России. Они популярны и узнаваемы. Это пример работы над собой и достижения цели несмотря ни на что, а скорее вопреки.

Почитатели творчества говорят, что концерты группы «Анимация» напоминают встречи друзей, когда собираются все родные и понимают друг друга без слов.

Начало концерта в 20.00, стоимость билетов 1000 рублей в предпродаже и 1300 рублей в день концерта. Выступление пройдет по адресу: T.I.R.club, улица Гоголя, 25а, вход с улицы Свердлова. Телефон для справок 62-10-54.