Культура

Онегин об Онегине: «Михайловское» приглашает на лекции сотрудников Эрмитажа

Завтра, 15 марта, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в рамках традиционных методических занятий «Профессия - экскурсовод», проведут цикл лекций о предметном мире пушкинской эпохи. Перед сотрудниками музея и всеми, кто захочет к ним присоединиться, выступят гости из северной столицы - сотрудники Государственного Эрмитажа.

Лекции будут проиллюстрированы репродукциями произведений искусства и предметов быта пушкинского времени.

Светильник с экраном, первая четверть XIX века; из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в «расписании» занятий — четыре темы. Так, первую по времени лекцию «Архитектурные стили в России и предпосылки их формирования» прочтёт Екатерина Шлямина. О видах освещения в интерьерах, о формах ламп и зеркал в XIX веке расскажет хранитель фонда осветительных приборов и зеркал Анастасия Стрельникова. Еще два занятия проведет Николай Онегин, хранитель фонда русской мебели. Первое из них будет посвящено интерьерам и отдельным предметам меблировки. На втором же однофамилец самого известного в России литературного денди подробно расшифрует понятие «Дендизм…» и введет своих слушателей в «…мир мужского костюма». Свои выступления лекторы планируют сопровождать большим количеством иллюстративного материала, представляющего памятники европейского и русского искусства, интерьеры, предметы быта XVIII-XIX веков из коллекций Государственного Эрмитажа и Пушкинского заповедника.

Посетить методические занятия в «Михайловском» может свободно любой желающий, ещё раз уточнили в музее. Подробное расписание лекций можно найти на официальном сайте учреждения.