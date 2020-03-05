Культура

Российские газетчики сегодня вспоминают легенду отечественной журналистики — Василия Пескова

Сегодня исполнилось бы 90 лет известному российскому журналисту-экологу, автору знаменитых «Окон в природу» и более тридцати книг о природе, кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Василию Пескову. Один из самых известных сотрудников «Комсомольской правды» с советских времен и до новейшего времени, он не раз бывал на Псковщине, был добрым другом Государственного музея-заповедника «Михайловское», приятельствовал с легендарным хранителем «Пушкинского уголка» Семеном Гейченко.

Василий Песков на открытии музея-мельницы в пушкинском Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как напомнили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, журналист, в частности, был гостем «Михайловского» в марте 2007 года, в день 85-летия музея. Тогда в пушкиногорской деревне Бугрово торжественно открыли новый музейный комплекс — типологическое псковское крестьянское подворье пушкинских времен и действующую водяную мельницу. Василий Михайлович всегда «был неравнодушен» к водяным мельницам, а к воссозданию бугровской даже «приложил руку»: когда в отладке механизмов для мельницы случилась заминка, он познакомил пушкиногорских специалистов с «мастерами мельничных дел» из Саранска. Совместными усилиями мордовским и псковским умельцам и удалось заставить работать сложную систему жерновов и приводов (напомним, что внутри бугровской мельницы – механизмы старинной мельницы из деревни Маслово Опочецкого района Псковской области).

Бугровская мельница на картине Полины Колдомасовой (2008; из собрания музея-заповедника «Михайловское»)