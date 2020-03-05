Культура

Вышла в свет книга о зоограде в Пушкинских Горах

Вышла в свет книга о пушкиногорском зоограде - «Лось на диване, верветка на печи. Записки из жизни небольшого зоопарка в Пушкинских Горах». Ее автором стала москвичка, выпускница журфака МГУ Юлия Говорова. Она уехала из Москвы в Пушкинские Горы и устроилась на работу в зооград, где спасают животных, попавших в переплет.

«Все они стали героями ее рассказов - смешных, лирических и глубоких; и Джеральд Даррелл вспоминается тут, и Джеймс Хэрриот, и Фарли Моуэт. А мы, поглядев на мир глазами Юли Говоровой, не только станем талантливей и добрее, но - "журавлиный клин прокричит наше имя в небе, и деревья прошумят наше имя на ветру"»,- говорится в аннотации к книге.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей автор книги, рисунки к изданию сделала заслуженный художник России, лауреат Международной литературной премии им. В. В. Бианки за 2019 гол Ирина Маковеева.