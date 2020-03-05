Культура

ОЦНТ: Всероссийский фестиваль народных хоров пройдет в дистанционном формате

Объявленный Всероссийский фестиваль народных хоров пройдет в дистанционном формате. Формат фестиваля изменен по причине карантина, информируют Центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества.

«Просим в указанные сроки, в соответствии с тем же графиком, предоставить в адрес Центра заявку и видеозапись исполняемых произведений (в соответствии с Положением о фестивале). Материалы будут просмотрены, проанализированы компетентным жюри и направлены в отделение ВХО в Москве», - сообщает ОЦНТ.