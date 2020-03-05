Культура

В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия

В связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона массовых мероприятий.

В МБУК «Дом офицеров» ранее запланированные мероприятия также переносятся.

Так, с 20 марта Ирландское танцевальное шоу переносится на 17 апреля. При этом ранее приобретенные билеты действительны.

Гала-концерт обладателей Почетного звания «Душа земли Псковской», который должен был пройти 21 марта, переносится на неопределенное время (дата будет определена позднее).

А IV Международный фестиваль-конкурс творчества «Academy Kreative» состоится 12 апреля, вместо 29 марта.

Стоит отметить, что 4 апреля не состоится сольный концерт группы «АртМастер», а 6 апреля псковичи не смогут увидеть спектакль «Бесконечное начало» с Игорем Лифановым в главной роли. По данным мероприятиям даты переноса будут сообщены позже.

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