Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Культура 05.03.2020 08:200 «Что такое Россия? Это гордость и символ»: в Пскове прошел предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» 16.03.2020 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 15.03.2020 21:550 ОЦНТ: Всероссийский фестиваль народных хоров пройдет в дистанционном формате 15.03.2020 12:560 О святогорских древностях расскажет студентам, изучающим русский язык и русскую культуру, историк из «Михайловского» 15.03.2020 12:300 Опубликован состав жюри всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного памяти 6-й роты 14.03.2020 18:300 Отрывок из спектакля «Сашка» показал «Ахтеатр» в Яммском центре помощи детям
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3915 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 15.03.2020 18:008 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 15.03.2020 10:141 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 15.03.2020 17:5816 В Псковской области вводят ограничение на проведение массовых мероприятий 13.03.2020 12:412 Как будто чума пришла - пскович рассказал, как живется в итальянском городе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия

16.03.2020 16:26|ПсковКомментариев: 0

В связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона массовых мероприятий. 

В МБУК «Дом офицеров» ранее запланированные мероприятия также переносятся.

Так, с 20 марта Ирландское танцевальное шоу переносится на 17 апреля. При этом ранее приобретенные билеты действительны. 

Гала-концерт обладателей Почетного звания «Душа земли Псковской», который должен был пройти 21 марта, переносится на неопределенное время (дата будет определена позднее). 

А IV Международный фестиваль-конкурс творчества «Academy Kreative» состоится 12 апреля, вместо 29 марта. 

Стоит отметить, что 4 апреля не состоится сольный концерт группы «АртМастер», а 6 апреля псковичи не смогут увидеть спектакль «Бесконечное начало» с Игорем Лифановым в главной роли. По данным мероприятиям даты переноса будут сообщены позже. 

Справки по телефону (8112) 74-72-88

Теги: #Дом офицеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 317 человек
16.03.2020, 17:480 Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки 16.03.2020, 17:460 Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове 16.03.2020, 17:420 Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах 16.03.2020, 17:380 Псковские власти проводят «перепись» представителей туриндустрии для получения налоговой отсрочки
16.03.2020, 17:350 Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны 16.03.2020, 17:320 Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 16.03.2020, 17:280 Медведев поручил единороссам стать волонтерами региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 16.03.2020, 17:230 Семинар «Онкопатруль» в Псковском облсовпрофе пройдет в форме вебинара, о времени проведения будет сообщено дополнительной
16.03.2020, 17:200 Минсельхоз поручил российским регионам обеспечить запас продуктов 16.03.2020, 17:160 В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках 16.03.2020, 17:070 Открытие выставки псковской иконописи «Сретение» перенесено - организаторы 16.03.2020, 16:591 КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону
16.03.2020, 16:560 Субботник по благоустройству памятных мест пройдет 18 апреля в Псковской области 16.03.2020, 16:530 Военнослужащий предпочел Чите Псков и получил штраф 16.03.2020, 16:520 Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф 16.03.2020, 16:470 В Псковской области стартует партийный проект «Мы помним»
16.03.2020, 16:361 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой 16.03.2020, 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 16.03.2020, 16:230 В Пскове старший прапорщик оштрафован за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома, гаража и УАЗа 16.03.2020, 16:200 Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны
16.03.2020, 16:140 Суд по делу о признании права муниципальной собственности на несколько сооружений пройдет в Пскове 16.03.2020, 16:130 Минспорта позаботилось о повышении квалификации псковских тренеров по футболу 16.03.2020, 16:100 В России обсуждают введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей 16.03.2020, 16:050 Александр Нестерук: Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках
16.03.2020, 16:043 «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет 16.03.2020, 15:550 Главный санитарный врач Псковской области: Нас очень беспокоит, что кинотеатры продолжают работать 16.03.2020, 15:400 Вера Емельянова: В Псковской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано 16.03.2020, 15:360 Названа цена мяча с автографом Путина
16.03.2020, 15:320 Киберпреступники рассылают спам-сообщения от имени ВОЗ 16.03.2020, 15:290 Управление по вопросам миграции работает в Псковской области в штатном режиме 16.03.2020, 15:170 В Госдуму внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян 16.03.2020, 14:590 Инвалидам могут разрешить бесплатно учиться в автошколах
16.03.2020, 14:470 В России предлагают ввести штрафы для компаний за допуск больных сотрудников к работе 16.03.2020, 14:410 Онкоситуация в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.03.2020, 14:380 В Псковской области дан старт проекту «Ради жизни» 16.03.2020, 14:370 День моряка-подводника отметили в псковском музее Армии и Флота
16.03.2020, 14:300 Таможенники сообщили о снижении пассажиропотока на границе России с Эстонией 16.03.2020, 14:250 Меры по борьбе с коронавирусом сегодня принимают 4 из 10 работодателей - опрос 16.03.2020, 14:210 Минобороны предложило увольнять военных за порочащие честь поступки 16.03.2020, 14:190 С 16 марта в МФЦ будут сокращать приемные часы по живой очереди из-за угрозы коронавируса
16.03.2020, 14:174 Россия полыхает от коронавируса, а в Беларуси обстановка спокойная - Лукашенко 16.03.2020, 14:142 Песков заявил, что планы переноса голосования по Конституции не обсуждаются 16.03.2020, 14:114 ПЛН:ТВ: Каким будет Псков-2030? 16.03.2020, 14:030 С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты псковского «Горводоканала»
16.03.2020, 13:551 В псковской инспекции труда личный прием граждан временно не проводится 16.03.2020, 13:480 Качественный архитектурный проект позволит избежать необоснованных финансовых расходов 16.03.2020, 13:481 Астрономы: с Полярной звездой что-то не так 16.03.2020, 13:400 Площадка для сбора данных по проекту «Дорога памяти» открыта в проектном офисе «Команда 2018»
16.03.2020, 13:390 Подготовить предложения по снижению ипотечных выплат поручил Михаил Мишустин 16.03.2020, 13:364 Отец троих детей Александр Козловский призвал псковичей не паниковать 16.03.2020, 13:251 Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной 16.03.2020, 13:220 «Единая Россия» добилась пересмотра правил перевозки животных в салоне самолета
16.03.2020, 13:210 Помещение и земельный участок можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества в Пскове 16.03.2020, 13:190 «Пугающая тишина»: Коронавирус пока не «ударил» по псковским перевозчикам 16.03.2020, 13:130 Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию для находящихся за границей россиян 16.03.2020, 13:120 Опрос: Самые популярные игры в Пскове в 2020 году
16.03.2020, 13:071 Программы санаторно-курортного оздоровления бюджетников предлагает обсудить Псковский облсовпроф на трехсторонней комиссии 16.03.2020, 13:050 В Госдуме предложили отменить в школах контрольные из-за коронавируса 16.03.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.03.2020, 13:010 «Псков-747» провел контрольный матч с «ВДВ-Купол»
16.03.2020, 13:000 Псковские тепловые сети работают в обычном режиме, несмотря на коронавирус 16.03.2020, 12:550 Часть сотрудников Почты России перейдет на дистанционный формат работы 16.03.2020, 12:540 «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень 16.03.2020, 12:450 В Пушкинских Горах прошло межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти 6-ой роты
16.03.2020, 12:431 Движение по участку улицы Гражданской будет закрыто на два месяца 16.03.2020, 12:262 Регоператор ТКО в Пскове и Великих Луках приостанавливают прием граждан с 16 по 30 марта 16.03.2020, 12:170 Пскович похитил из псковского магазина косметические средства 16.03.2020, 12:120 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии проведет прием граждан в Великих Луках
16.03.2020, 12:069 Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции 16.03.2020, 12:040 Кинозалы Псковской области закрывают на карантин 16.03.2020, 12:010 Пьяных водителей ВАЗа и ГАЗа остановили псковские полицейские 16.03.2020, 11:570 Михаил Ведерников исполнил мечту 10-летней псковички о встрече с Димой Биланом
16.03.2020, 11:450 В Пскове переносятся все концерты и спектакли Театрально-концертной дирекции 16.03.2020, 11:440 Банк «Открытие»: россияне гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом 16.03.2020, 11:380 Музей-заповедник «Михайловское» временно не принимает тургруппы и приостанавливает плановые занятия с детьми 16.03.2020, 11:340 Полиция нашла подозреваемых в кражах сабвуфера, бензопилы и чугунной батареи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.