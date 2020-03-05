Культура

Себежская детская школа искусств приняла участие в конкурсе «Открыты творчеству сердца»

VIII Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства прошел с 13 по 15 марта в Пскове. В нем приняли участие творческие коллективы и солисты из Санкт-Петербурга и Пскова, Ленинградской, Псковской, Московской, Тверской и Новгородской областей, г. Таллинна (Эстония). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской детской школе искусств, оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри, состоящее из ведущих преподавателей вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Великого Новгорода.

Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представили:

- Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха», который стал обладателем диплома лауреата I степени (руководители - заслуженный работник культуры Российской Федерации Лариса Изотова и Сергей Изотов);

- Образцовый художественный коллектив детская эстрадная группа «Маленькая компания» в возрастной категории 5-8 лет завоевал диплом II степени (руководитель - заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова).

Свое вокальное творчество в номинации «эстрадный вокал» продемонстрировали Марианна Ершова – лауреат II степени, Данила Микшин и Анастасия Кривошеева – лауреаты III степени, Елизавета Демина – дипломант I степени. Впервые на конкурсе такого уровня сольно выступала 5-летняя а Олеся Клименков, которая стала дипломантом II степени.

Всем преподавателям и руководителям коллективов были вручены благодарственные письма от организаторов конкурса.

Организатор конкурса «Открыты творчеству сердца» – АНО «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов» (г. Великий Новгород) при поддержке министерства культуры Московской области и Государственного комитета Псковской области по культуре.