Культура

Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту

Онлайн-кинотеатр Premier принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье рассказали в пресс-службе платформы.

Среди доступных сериалов - «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта» и другие.

«С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга "Газпром-медиа", будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру, - сказали в пресс-службе. - Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным».

Кроме сериалов, это также реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также добавленные онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч!Страна». Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии.