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Культура

Девочка с колокольчиковым голосом: школьница из Опочки представит Россию на фестивале «Riga Symphony» 

19.03.2020 08:36|ПсковКомментариев: 0

Дашу Романову я впервые увидела на конкурсе «Ветеранское подворье» в прошлом году. Гигантские тыквы и кабачки, вкуснейшие варенья и лимонады, пирожки по старинным рецептам и виноград из Псковского района, вроде ничего необычного - и вдруг я услышала детский голосок, заливисто выводящий: «Барыня ты моя, сударыня ты моя!» Всех участников ветеранского смотра-конкурса как магнитом потянуло к инсталляции Опочецкого района - послушать чудесный голос, звенящий как серебристый колокольчик.

«Я учусь в школе. Маме помогаю по хозяйству, дел много» - так просто, буднично даже рассказала мне о себе после выступления простая обаятельная девчушка, сорвавшая только что все мыслимые и немыслимые аплодисменты.

Потом я увидела ее на 40-летии ансамбля русской музыки «Псков». «Это наша будущая солистка», - заявил со сцены БКЗ Александр Либ перед тем, как Даша зажгла филармонию вечнозеленым хитом «Валенки».

Интересно, что же за звезда такая подрастает у нас под боком? Впрочем, она прекрасно расскажет обо всем сама!

- Даша, когда ты начала петь?

- Я занимаюсь пением с шести лет, начала еще в садике. Мне самой захотелось петь. Я помню первую песню, которую пела - «Мы вместе»: «На ладошках неба пляшут облака, В доме запах хлеба и парного молока».

- Кто занимается с тобой вокалом?

- Я занимаюсь в Опочецком Доме культуры в группе «Акцент» у Сергея Владимировича Духновского. Он помогал мне, готовил со мной новые песни для фестивалей. А с этого года пошла еще и в музыкальную школу, в первый класс, на синтезатор.

- Кто твой любимый певец?

- Димаш Кудайбергенов. Мне больше всего нравится, как он поет «Оперу 2» и «Любовь уставших лебедей» Игоря Крутого. У него вокальный диапазон в 6 октав. Я часто слушаю его песни и удивляюсь. Не понимаю, как так можно петь!

- Твой любимый предмет в школе, наверное, музыка?

- Да! А еще я люблю математику. Я учусь в 4 классе.

- О чем ты мечтаешь?

- Самая большая моя мечта - стать звездой! После школы я хочу поступить в институт культуры в Москве и стать актрисой.

К слову, шансы на то, что мечта Даши сбудется, есть, причем ощутимые. В самом начале своего пути она выступала на городских и районных мероприятиях, а уже через полгода стала ездить на международные конкурсы в Пушкинские Горы, Великий Новгород, Псков, где была удостоена звания лауреата. В 7 лет участвовала на международном фестивале «Золотой голос России» в Москве в Останкино.

Выступление на этом фестивале ей очень запомнилось: очень красивый зал, известные артисты, композиторы... В 8 лет она выступала в Измайловском Кремле в Москве, а в прошлом году после очередного конкурса «Белый Кит», где получила Гран-При, Виктория Белова, член жюри, пригласила Дашу принять участие в концерте 1 мая в Москве.

В начале этого года она ездила на первый «Зимний Славянский Базар» в Витебск, где представили Псковскую область. В этом фестивале приняли участие более 800 человек из 9 стран - Израиля, Латвии, Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Литвы, Молдовы, Украины. Даша получила диплом 1 степени. Кроме того, ей вручили специальный приз - сертификат на право представить нашу страну в Латвии на молодежном вокальном фестивале «Riga Symphony» в декабре этого года, на который приедут артисты из 30 стран-участников.

В феврале она участвовала в легендарном конкурсе композитора Александра Ермолова «Мы вместе Город Петра», который проходил в Санкт-Петербурге. Девочка получила четыре диплома лауреата 1 степени. Жюри было очень именитым: три композитора - Александр Ермолов, Анна Петряшева, Дина Мигдал, профессор Российской Академии Музыки им.Гнесиных Виктор Забияко.

А в эти выходные 13-14 марта Даша Романова участвовала в Международном Фестивале-конкурсе «Открытые страницы Псков». Она выступала в двух номинациях, за каждую получила звание лауреата 1 степени и стала участницей финального гала-концерта, на котором спела песню «Pardonne-moi ce caprice d'enfant».

Надеемся, начинающую звезду нашей сцены ждут новые песни, новые поклонники ее таланта и новые достижения!  

Елена Никитина

Теги: #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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