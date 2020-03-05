Культура

Великолукский драмтеатр в онлайн-режиме покажет моноспектакль «Записки сумасшедшего»

Великолукский драматический театр предлагает всем желающим посмотреть 20 марта в 16.00 онлайн-трансляцию моноспектакля «Записки сумасшедшего» режиссера-постановщика Дмитрия Борисова.

«Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, мы продолжаем думать о нашем зрителе… Все желающие смогут увидеть трансляцию спектакля на стене группы», - сообщается в группе драмтеатра в соцсети ВКонтакте.

В великолукском театре отмечают, что для них это новый опыт работы, но надеются, что никакой коронавирус не прервет дружеского общения со зрителями.

«Впереди премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс», - сообщили в театре.