Культура

Автоклубы поступят в восемь районов Псковской области

Восемь передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) заказаны для учреждений культуры в Псковской области. Аукцион на их поставку объявлен на сайте госзакупок и состоится 27 марта.

Максимальная цена контракта составляет 31 млн 880 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что учреждения культуры обеспечат автоклубами в рамках реализации национального проекта. Они поступят в Дедовичский, Новосокольнический, Печорский, Порховский, Псковский, Пыталовский, Себежский и Стругокрасненский районы.

«Автоклуб конструктивно выполнен на базе цельнометаллического автобуса, состоит из пассажирского отсека для перевозки сотрудников или артистов (без привлечения дополнительного транспорта) и многофункционального грузового отсека, который служит для перевозки оборудования и мобильного секционного сценического подиума с возможностью трансформации в сцену на неподготовленных площадках. Подиум оснащен специальной системой крепления к кузову автобуса, а также имеет возможность установки отдельно от транспортного средства», - говорится в техническом задании. Также уточняется пассажировместимость — не менее 15 человек.

Автоклубы будут обеспечивать проведение на открытых площадках агитационных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, выступления должностных лиц, муниципальных отделов культуры, представителей местных властей, ветеранских организаций, творческих коллективов и агитбригад.

Срок поставки - в течение 150 дней со дня заключения контракта.