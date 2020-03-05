Культура

Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд снялись в сериале «Зулейха открывает глаза»

Телеканал «Россия 1» представил в сети новый трейлер своей главной кинопремьеры сезона - многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману писательницы Гузели Яхиной. Татарскую крестьянку, ставшую жертвой репрессий 1930-х годов, сыграла актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней над проектом работали Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Роман Мадянов и другие актеры, сообщает spletnik.ru.

Мужа Зулейхи убивают, а ее саму отправляют в Сибирь вместе с тридцатью другими ссыльными. Людей разной веры и разного прошлого объединяют суровые условия жизни в глуши без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать свое право на жизнь.

Гузель Яхина победила в читательском голосовании «Большой книги» и стала лауреатом премии GQ Super Women в 2018 году. Ее роман «Зулейха открывает глаза» был назван одной из самых популярных книг 2010-х годов.

Первый сезон телесериала «Зулейха открывает глаза» будет состоять из восьми серий, но пока неизвестно, когда они выйдут на экраны.