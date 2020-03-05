Культура

Псковичам предлагают поддержать проект Псковской областной библиотеки на создание арт-объекта «Словом и делом»

Псковичам предлагают поддержать проект Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина на создание арт-объекта «Словом и делом», который участвует во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в рамках конкурса любой человек, вне зависимости от возраста, образования и места жительства, может предложить идею культурной достопримечательности, которая должна появиться на карте страны.



«Мы подумали, что наши земляки - писатель Вениамин Каверин и его брат академик, советский иммунолог и вирусолог, создатель советской школы медицинской вирусологии Лев Зильбер заслуживают памятного места в нашем городе.На романе Каверина «Два капитана» выросло не одно поколение, а Лев Зильбер, посвятил свои исследования природе онкологии», - рассказали в библиотеке.

Заявка будет рассмотрена, если она наберет более 100 голосов до 1 апреля.

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