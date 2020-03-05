Культура

Выставка «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» переносится на август

В связи со сложной международной эпидемиологической обстановкой и введенные организационные предписания правительства Франции принято решение о переносе выставки «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» на август. Об этом сообщается на сайте «Русские сезоны».

Подготовка и реализация фестивальной программы «Русских сезонов» во Франции, Бельгии и Люксембурге осуществляется в режиме выполнения предписаний принимающих стран.

С подробной информацией и актуальной программой Международного культурного проекта «Русские сезоны» можно ознакомиться на официальном сайте.