Культура

Музей-заповедник «Михайловское» представляет на выставке в Москве пушкинские силуэты работы Александра Стройло

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» развернул выставку «Искусство силуэта в графике Александра Стройло» в Москве, в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.

Александр Стройло. С автопортрета Пушкина. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта экспозиция — фондовая; в неё вошли порядка тридцати иллюстраций к книге М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское», которая силами музея-заповедника была издана в 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта. Это, прежде всего, силуэтные портреты как самого Александра Сергеевича, так и его тригорских соседей и сердечных приятелей Осиповых и Вульфов, а также жанровые картинки, натюрморты и даже изображение зайца, по легенде перебежавшего дорогу ссыльному поэту, когда тот накануне декабрьского восстания 1825 года нелегально выехал в Петербург из Михайловского.

Александр Стройло. Заяц в траве. Из иллюстраций к книге «Прогулка в Тригорское». Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что Александр Стройло — замечательный график, автор уникальных книжных объектов и, с другой стороны, художник постановщик многих фильмов, в том числе и тех, которые снимали в Псковской области. Он активный участник современной художественной жизни и, в то же время, знаток псковской старины, отметили в музее. В содружестве с ним музей-заповедник выпустил в свет ряд изданий. Самые яркие из них — книга «…И дым Отечества…» (2001), «Ника. Кресты (преимущественно каменные) и часовни округи сельца Михайловское» (2006), где художник одновременно является и автором текста. В нынешнем году Александру Стройло исполнится 65 лет.

Планируется, что выставка «Искусство силуэта в графике Александра Стройло» в Москве, в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина будет работать до 20 ноября текущего года.