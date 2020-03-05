Культура

Юлия Пересильд рассказала, почему ненавидела свою героиню в сериале «Зулейха открывает глаза»

Фото: https://tvkultura.ru/

Сериал «Зулейха открывает глаза», в котором снялась Юлия Пересильд, скоро выйдет на экраны. Об этом заявили журналистам создатели фильма на пресс-конференции, которая прошла онлайн в студии телеканала «Россия 1». На вопросы журналистов в прямом эфире из студии ответили продюсеры фильма Антон Златопольский и Ирина Смирнова, писатель Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.

Восьмисерийный проект телеканала «Россия 1» «Зулейха открывает глаза» снят по одноименной книге Гузель Яхиной. В основе сюжета – история татарской женщины, которая во время раскулачивания теряет семью и попадает в ссылку в Сибирь. На фоне частной истории зрителям открывается огромное полотно трагической хроники страны, где рушатся семьи и ломаются судьбы миллионов людей.

Чулпан Хаматова, исполнительница главной роли: «Это время, время коллективизации и раскулачивания – страшнейшая страница нашей истории, и мне хотелось, чтобы зрители это тоже прочувствовали. Для меня это книга и фильм про людей, которые думали друг о друге и помогали. Ты выживешь, только если будешь помогать другим – вот главный принцип, который важен для меня в этой истории».

Вместе с Зулейхой в глухую Сибирь едут и другие ссыльные, представители питерской интеллигенции. Среди них – профессор медицины, Карл Вольфович Лейбе. Его в картине играет Сергей Маковецкий.

Сергей Маковецкий: «Я хотел сыграть отрицательного персонажа, ну хотя бы того, которого сыграл в этом фильме мой коллега Роман Мадянов. Я пришел к режиссеру Егору Анашкину и спросил: „Ну почему очередной профессор, давайте я буду мерзавцем!“. Но если серьезно, мне кажется важно помнить, напоминать, потому что память человеческая короткая. Люди должны помнить свою историю, чтобы это не повторилось».

Один из главных персонажей – коммунист Иван Игнатов. Именно он в начале фильма убивает мужа Зулейхи, а потом везет эшелон с ссыльными в Сибирь. Жизнь в поселении полностью меняет Игнатова: приходит осознание, а вместе с ним и любовь.

Евгений Морозов: «Нам, мужчинам, проще наломать дров или устроить войну, чем посмотреть в глаза любимой женщине – в глаза, которые видят тебя насквозь. Я в какой-то момент понял название: это Зулейха открывает глаза Игнатову – мальчику, который запутался, который попал впросак».