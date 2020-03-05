Культура

«Русский Реквием» сыграют онлайн лучшие артисты Москвы под управлением дирижера Николая Хондзинского

25 марта ряд Интернет-порталов и аккаунтов в социальных сетях facebook, instagramm, youtube, vkontakte будут транслировать онлайн-выступление лучших московских музыкантов, которые исполнят 6-ю симфонию петра Чайковского под управлением дирижера Николая Хондзинского.

«Под сводами возрожденной Соборной палаты состоится уникальный концерт, - сообщается на сайте rus-cons.com. - Здесь впервые будет звучать «Патетическая» симфония П.И. Чайковского – музыка, которую за ее удивительную, трагическую красоту и силу называют «русский реквием». Этот концерт объединит лучших музыкантов Москвы, и все они в наше непростое время будут играть абсолютно безвозмездно. Музыка будет звучать ради музыки».

На своей странице в Instagram главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский назвал этот проект «идеей из разряда фантастики в наши дни, которая, объединяя, может стать реальностью».

Трансляция начнется в 20.00. Она будет доступна на порталах http://КУЛЬТУРА.РФ, http://lihov6.ru, http://rus-cons.com, а также в социальных сетях facebook, instagramm, youtube, vkontakte. Прямые ссылки появятся на сайте http://rus-cons.com в ближайшее время.