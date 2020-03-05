Культура

В «Михайловском» досрочно приступили к санитарным работам, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного турпотока

Часть хозяйственных работ, прежде запланированных на апрель, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» решено выполнить сейчас, когда из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта здесь были вынуждены приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в эти дни сотрудники соответствующих служб приступили к санитарным работам в мемориальных домах и парках — прежде всего к тем, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного потока посетителей. Так, в частности, работники лесопарковой службы заняты обрезкой деревьев, вычинкой ограждений вдоль дорожек, уборкой валежника вдоль туристических маршрутов и так далее. В домах-музеях начинают генеральную уборку и текущие ремонтные работы, проверку и проветривание экспонатов, проч.

Михайловское. Обрезка лип на дерновом круге перед домом поэта. Фото: Пушкинский Заповедник.

В музее напомнили также, что на официальном сайте учреждения уже сформирован раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», где собраны экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни заповедника, различные развлекательные и образовательные проекты. Этот раздет будет регулярно пополняться — сотрудники информационной службы и других подразделений Пушкинского Заповедника готовят новые online-проекты, презентации, трансляции из выставочных залов и музеев.