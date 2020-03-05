Культура

Стихами своего любимого поэта поделился с подписчиками в Instagram Михаил Ведерников

Любимый поэт губернатора Псковской области - Сергей Есенин. На закате Дня поэзии, который празднуется 21 марта, Михаил Ведерников поделился его стихотворением «Алый мрак в небесной черни» со своими подписчиками.

«С удивлением каждый раз замечаю, насколько его стихи гармоничны Псковской области и её пейзажам», - заметил глава региона.

Он предложил подписчикам поделиться стихотворениями своих любимых поэтов в комментариях. Предложение нашло самый живой отклик у фолловеров губернатора. Среди предпочтений - стихи Юрия Левитанского, Беллы Ахмадулиной, Николая Гумилева и других авторов.