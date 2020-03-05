Культура

Телемост «Интерактивная составляющая в работе современного музея» провели сотрудники «Михайловского» и «Дома Языковых»

На базе представительства Государственного Пушкинского Заповедника в литературном музее «Дом Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) состоялся телемост «Интерактивная составляющая в работе современного музея». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в Пушкинском Заповеднике, за виртуальным «круглым столом» собрались сотрудники, ведущие, каждый в своём музее, просветительскую и выставочную работу.



Фото с официальной страницы «Дома Языковых» в социальной сети.

Участники разговора обменялись наиболее интересными наработками в области проведения массовых мероприятий и работы с индивидуальными посетителями. Так, коллег из Ульяновской области особенно заинтересовал опыт пушкиногорцев по воссозданию фольклорной среды пушкинского времени при разработке интерактивных, образовательных и рекреационных программ. В свою очередь сотрудники «Дома Языковых» рассказали о своих занятиях с детьми в рамках образовательного цикла «В гостях у Жихарки». Эти музейные уроки предполагают, в частности, знакомство детей с русскими народными инструментами, бытовавшими и бытующими на территории России, как то: свирели, кугиклы, калюки, ложки, трещотки, рожки, жалейки, шестиструнная балалайка и так далее.

Специалисты из «Михайловского», со своей стороны, были впечатлены отдельными приёмами, которые ульяновцы используют при организации выставок и экскурсий, занятий с детьми и взрослыми, — в том числе и использованием современных цифровых технологий. Так, например, в экспозиции, посвящённой жизни и творчеству Карамзина, к услугам посетителей — фрагмент экипажа: карета, в которую можно войти. При этом одна стена кареты изнутри — экран, создающий полную иллюзию движения по дороге при взгляде через окно: с мельканием придорожных деревень, деревьев, etc. Святогорские музейщики также «взяли на заметку» опыт ульяновцев по использованию специальных экранов для рисования песком и для создания рисунков на поверхности воды (эбру) в ходе занятий с посетителями с ограниченными возможностями.

Напомним, что представительство Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Литературном музее «Дом Языковых» было открыто в октябре 2018 года.

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В рамках этого проекта сейчас активно работает online-лекторий, идёт внутримузейная работа по обмену опытом, запланированы виртуальные выставки, - подытожили в «Михайловском».