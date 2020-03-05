Культура

Юным поэтам Псковской области предложили принять участие в конкурсе к 75-летию Победы

В Международный день поэзии, 21 марта, московский Музей Победы совместно с Российским военно-историческим обществом запустил Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Творческое состязание проводится уже в третий раз. В этом году оно будет посвящено Ржевской битве и Мемориалу Советскому солдату, который строится подо Ржевом. Конкурс приурочен к 75-летию Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре ФГБУК «Музей Победы».

Музей предложил школьникам и молодым людям до 25 лет написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о значении их подвига и о нашем долге перед ними, попытаться передать чувства бойцов и помочь нашим современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы.

«Долгое время герои битвы за Ржев были незаслуженно забыты. При том, что это одно из самых продолжительных и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной, в котором полегло более миллиона советских солдат. К сожалению, в советское время историки уделяли битве крайне мало внимания. Ржевская операция не входит в перечень военных побед. Ее участники просто выполнили боевую задачу - ценой чудовищных потерь удержали и обескровили силы гитлеровской группы армий «Центр», оттянув их от Сталинграда. Нельзя говорить о Победе, не отдав дань памяти погибшим подо Ржевом. Солдатам и офицерам. Их подвиг в том, что они просто шли в бой, понимая, что идут на верную смерть», - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Конкурс будет проходить по трем номинациям - для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Для участия необходимо до 21 апреля 2020 года включительно заполнить форму заявки. Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта - 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат подарки от Музея Победы и РВИО.

Конкурс «Поэзия Победы» учрежден Музеем Победы в 2018 году. В прошлом году в состязании участвовали более 600 юных поэтов из России, Республики Беларусь, Латвии и Украины. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.